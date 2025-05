Del fatto sono state già allertate le istituzioni di competenza che stanno effettuando le verifiche del caso.

Estate alle porte, il gran caldo è arrivato come la voglia di andare al mare. E il Poetto, la spiaggia dei centomila, è già presa d’assalto da chi non rinuncia a godere del sole e di un refrigerante tuffo in acqua. Pochi i parcheggi disponibili rispetto ai frequentatori del litorale di Cagliari e quello di Marina Piccola è uno degli spazi più ampi a disposizione dei bagnanti. Gratis, almeno sino a oggi da quanto ha potuto constatare un cittadino, al quale non è passata inosservata la recinzione di fortuna per delimitare l’area di sosta.