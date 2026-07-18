Una lite a cena è degenerata nel dramma a Castel Castagna, in provincia di Teramo. Zia e nipote stavano cenando a casa dei nonni quando- per motivi al momento sconosciuti- è scattata l’aggressione da parte del 22enne nei confronti della zia, 55 anni, spaccandole un piatto di ceramica in testa. Per difendersi, la donna ha accoltellato al torace il nipote. Nella colluttazione è intervenuto il nonno 87enne, che è caduto e si è fratturato un femore.

Dopo la coltellata, il giovane ha provato anche a scappare ma è svenuto poco dopo. Nonno, zia e nipote di trova attualmente ricoverati presso l’ospedale Mazzini di Teramo. Il più grave è il 22enne: la coltellata gli ha perforato un polmone.