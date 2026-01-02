Cagliari, denunciato operaio un 35enne dell’hinterland, responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è iniziato in città, lungo il viale Elmas, quando i carabinieri, nel corso di un posto di controllo, hanno intimato l’alt a una BMW che viaggiava a velocità elevata. Il conducente, anziché fermarsi, in un primo momento ha rallentato e subito dopo ha forzato il posto di controllo dandosi alla fuga ad altissima velocità. Ne è scaturito un inseguimento per le vie del centro nel corso del quale i Carabinieri hanno cercato di tallonarlo a distanza senza mai perderne la visuale anche al fine di scongiurare pericoli ben più gravi alla circolazione e alla sicurezza pubblica.

La fuga dello spericolato si è conclusa a Quartu Sant’Elena, quando, a causa della forte velocità, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un muretto della piazza Matteotti, senza riportare ferite gravi. L’uomo, da solo a bordo dell’auto, una volta sceso ha cercato di allontanarsi a piedi e si è scagliato contro i carabinieri che volevano identificarlo, cercando di colpirli con calci e pugni. L’aggressione, inaspettata, violenta e senza un particolare motivo, ha reso necessario l’utilizzo del taser.

Una volta immobilizzato, si è tranquillizzato ed è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu per precauzione. Il giovane ha riferito di aver tentato la fuga per timore dei controlli e di eventuali conseguenze sulla patente.