Tragedia a Crans-Montana, apprensione i giovanissimi Giovanni ed Emanuele

Sono ore terribili per i familiari che attendono notizie circa i 6 dispersi italiani nell’esplosione al locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno.

Stando a quanto emerso fino a questo momento l’ipotesi più accreditata è che il rogo sua scaturito da alcune alcune candele che hanno raggiunto il soffitto in poliuretano.

Il bilancio è già pesantissimo, 47 morti e oltre 100 feriti. I dispersi italiano sono appunto 6, tutti giovanissimi, mentre 13 sono ricoverati fra la Svizzera e l’Italia (3 al Niguarda di Milano).

Le famiglie di Giovanni Tamburi, 16 anni, ed Emanuele Galuppini, 17, hanno lanciato appelli anche attraverso i social.

“Per il momento Emanuele è ancora nella lista dei dispersi e stiamo aspettando il risultato del dna”, ha detto lo zio di Emanuele ad Adnkronos.

In giornata la Farnesina ufficializzerà i nomi degli altri giovani si ciò al momento non si hanno notizie.

Oggi il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani si recherà a Crans-Montana per incontrare l’ambasciatore italiano Cornado e fare il punto della situazione.

Foto del nostro partner QN