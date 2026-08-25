File infinite, attese snervanti, nervosismo e il rischio molto concreto di non riuscire a imbarcarsi sul volo pagato a caro prezzo. La situazione alle partenze nello scalo di Cagliari Elmas è la stessa da giorni: non più un’eccezione ma la regola. Certo siamo nel periodo di maggior afflusso turistico ma ormai è evidente che i varchi della security, anche quando tutti aperti, non bastano più a garantire un normale deflusso di viaggiatori.

L’ennesima segnalazione di questi giorni da un nostro lettore: basta guardare la foto per rendersi conto della drammaticità della situazione, con la fila che arriva fin nella sala d’attesa all’ingresso dello scalo. In tanti hanno rischiato di perdere il volo, ad alcuni è successo, per tutti un enorme disagio, a cominciare dal fatto di essere costretti a presentarsi almeno due ore prima in aeroporto anche per un brevissimo volo verso la capitale.