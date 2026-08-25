Alle ore 14.45 la sala operativa del Comando dei vigili del fuoco Cagliari è stata allertata per la ricerca di due turisti di nazionalità francese dispersi sui monti di Capoterra. Sul posto è intervenuta la squadra della base estiva di Pula ed è stato allertato nel frattempo il reparto volo di Alghero che ha inviato sul posto l’elicottero che, una volta sul posto provvedeva ad geolocalizzare, individuare e ad effettuare la manovra di recupero dei due malcapitati .

Hanno collaborato alle ricerche anche volontari e forze dell’ordine