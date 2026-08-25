Quartucciu, pietra lanciata contro una macchina in corsa, nuova segnalazione di una possibile truffa: “Credo volesse derubarmi, ma non mi sono fermata perché ho letto di casi simili e mi sono ricordata”. È accaduto ieri notte in via Delle Serre a un’automobilista che transitava verso le 00,30.

“Mentre guidavo qualcuno ha lanciato una pietra contro la mia macchina, non credo che fosse una semplice bravata, penso più che altro che l’obiettivo fosse che io mi fermassi e scendessi per capire chi fosse stato e magari derubarmi o chissà cosa gli passasse per la mente” spiega la donna per mettere in guardia più persone possibili.

Avevo già letto di fatti simili accaduti anni fa, ma anche recentemente ad una turista tedesca in un articolo pubblicato su Casteddu Online.

lo non mi sono fermata proprio grazie a quell’articolo”.