Il cinema all’aperto all’Orto dei Cappuccini ha mostrato ancora una volta le potenzialità di uno degli spazi verdi più suggestivi di Cagliari. Un’iniziativa apprezzata anche per la cura riservata all’area, ma che secondo il consigliere comunale Roberto Mura riporta al centro dell’attenzione una questione ancora aperta: il completamento del progetto di valorizzazione.
Nel 2023 sono stati infatti stanziati 2,3 milioni di euro per intervenire sull’Orto dei Cappuccini. Un finanziamento che Mura ricorda di aver seguito personalmente nel percorso tra Comune e Regione.
Il progetto prevede la realizzazione di strutture di servizio, tra cui bagni e un punto bar, giochi per bambini e attrezzature sportive. Ma soprattutto contempla l’unificazione con l’area verde utilizzata dalla facoltà di viale Sant’Ignazio, con l’obiettivo di creare un unico grande parco urbano storico.
Un intervento che consentirebbe di mettere in continuità l’area dell’Orto con quella dell’Università, offrendo a studenti, docenti e personale la possibilità di utilizzare quotidianamente uno degli spazi verdi più belli della città.
«Molto bello l’esperimento del Cinema all’aperto all’Orto dei Cappuccini, anche per la cura del sito», osserva Mura, che guarda però al completamento dell’intervento: «Quanto sarebbe bello se si usassero i 2,3 milioni di euro che abbiamo destinato nel 2023 per il suo completamento».
Il consigliere lancia quindi un appello affinché le risorse già stanziate non vadano perse: «Speriamo che quelle risorse non vengano perse».
Il cinema all’aperto, intanto, ha dimostrato quanto l’Orto possa diventare un luogo centrale per la vita culturale e sociale della città, in attesa che anche gli interventi previsti dal finanziamento possano essere portati a compimento.
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