Capoterra, baby gang scatenata molesta un gruppo di ragazze sul bus: video porno a tutto volume, sputi e gambe tese da un sedile all’altro per ostacolare il passaggio. “Erano in tanti, circa 4/5, e avevamo paura che ci facessero qualcosa”. È accaduto ieri sera nell’ultima corsa delle 21,50, i giovanotti, 14-15 anni, “hanno infastidito me e le mie amiche, mettendoci davanti agli occhi video porno a tutto volume, facendo versi e commenti disgustosi su di noi, sputando da una parte all’altra e facendo battute disgustose” racconta una delle ragazze. Erano sedute nei posti posteriori, “nessun rispetto verso il prossimo, soprattutto verso delle ragazze. Pensate se fosse successo a delle ragazzine più piccole. È una vergogna”.

L’autista non si è accorta di quanto accaduto, ha però specificato che in questi casi è bene sempre avvisare “me o i colleghi, anche se vi chiudevano il passaggio. Potevate gettare un urlo e mi sarei fermata immediatamente. Spero non ricapiti più, ma se dovesse, la prossima volta avvisate subito”. Una brutta avventura, insomma, che mette in evidenza comportamenti errati da parte di giovanissimi a bordo dei mezzi pubblici verso gli altri passeggeri: una prassi che purtroppo accade di frequente e, come ha specificato l’autista, è bene sempre avvisare immediatamente.