Paura alle 16,30 di oggi al Poetto di Cagliari, dove un giovane turista di nazionalità francese, dopo aver noleggiato un pedalò, si è trovato improvvisamente in difficoltà dopo essersi tuffato in acqua.
La sua compagna ha cercato disperatamente di aiutarlo, mentre bagnini e numerosi bagnanti sono intervenuti per soccorrerlo e riportarlo a riva, non senza difficoltà.
Una volta a terra, il ragazzo è stato sottoposto alle manovre di rianimazione: tre vigili del fuoco si sono alternati per circa 15 interminabili minuti, in attesa dei soccorsi.
Sul posto è arrivata un’ambulanza. Il giovane, con la mascherina per l’ossigeno sul volto, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
Ci auguriamo che possa riprendersi presto.
Un plauso a chi è intervenuto tempestivamente, dimostrando ancora una volta quanto possano essere decisive la prontezza e la preparazione nei momenti di emergenza.
Marcello Polastri