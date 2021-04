Cagliari, file e caos in via Romagna: “In centinaia in attesa di compilare i fogli per il vaccino”

File e caos in via Romagna, fuori dal padiglione della Cittadella della salute dove, tanti disabili insieme ai loro accompagnatori, sono in attesa di compilare i fogli e i documenti per ottenere una data utile a vaccinarsi contro il Covid. Sono circa duecento e, stando ai racconti di più di un lettore di Casteddu Online, “siamo stati convocati tutti per le 15, ecco la situazione. Regna il caos totale, siamo al centro di igiene mentale, regna la mancanza totale di rispetto delle norme anti Covid”. In fila, in attesa di essere chiamato, c’è anche più di un anziano. Una situazione decisamente assurda e difficile.