Ancora incendi in Sardegna, da Furtei a Goni volano i mezzi aerei per domare le fiamme che hanno già divorato centinaia di ettari. A Capoterra è stato segnalato un principio di rogo nel territorio della comunità montana e attimi di apprensione anche a Sarroch: le fiamme hanno avvolto un’abitazione in via 1 Maggio. Sul posto hanno operato due squadre dei vigili del fuoco, non si registrano feriti.

La situazione più critica è quella di Furtei, la flotta aerea è stata supportata da due canadair che hanno circoscritto le fiamme. Il rogo, vastissimo, ha camminato sino a Serrenti. Contemporaneamente è scoppiato un incendio nel territorio di Goni: i canadair sono stati dirottati per supportare le squadre a terra. Anche in questo caso decine di ettari di fitta vegetazione sono in fiamme.

A Capoterra, invece, fumo denso e nero è stato segnalato nella zona della comunità montana.

Un altro pomeriggio di fuoco, insomma, che segna profondamente il territorio sardo già ampiamente messo a dura prova dalla distruzione del fuoco.