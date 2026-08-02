La doppia beffa per il Cagliari: a Berlino pareggio amaro nel finale e il gioiellino della Juventus Adzic va al Sassuolo.Nel pieno della tempesta del caso Esposito, i due gol di Mendy e Trepy sembrano spalancare la strada della vittoria alla squadra di Pisacane. Ma finisce 2-2 con due gol dei tedeschi nel finale. Sembrava fatta per l’arrivo in prestito del trequartista della Juventus, che invece all’ultimo ha preferito il Sassuolo. Pisacane si porta dietro comunque una buona prestazione del Cagliari, ottime le prove a centrocampo soprattutto di Fazzini e Winks. Ma dopo l’arrivo del difensore Kofler dal Sud Tirol, servono al più presto altri rinforzi. A cominciare dall’attacco che sembra il reparto più sguarnito, con la permanenza del contestatissimo Esposito che resta un rebus.