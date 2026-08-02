Quartu, delusione alla Torretta: “Area giochi sparita, ingresso transennato e parcheggi eliminati”. Il Comune: “Tra pochi mesi il Poetto sarà completamente riqualificato”

I frequentatori della spiaggia e il titolare del chiosco ‘Mae’ lamentano i disagi causati dal cantiere. L’amministrazione: “I sacrifici di oggi stanno restituendo un litorale migliore. Nuova area giochi ad Albachiara, parcheggio da 100 posti al Lido Mediterraneo e gli stalli eliminati erano abusivi”.

Estate tra nostalgia e disagi nel tratto del Poetto di Quartu all’altezza della Torretta. Sono numerose le segnalazioni giunte da parte di abituali frequentatori della spiaggia, rimasti amareggiati nel vedere profondamente cambiato uno dei punti più frequentati del litorale. Dove fino allo scorso anno c’era un’area giochi frequentata da bambini e famiglie, oggi resta uno spazio sterrato interessato dai lavori di riqualificazione. L’ingresso alla spiaggia è ancora delimitato dalle transenne del cantiere e sono scomparsi anche i parcheggi che per anni hanno servito quella zona, con inevitabili disagi per chi raggiunge il mare ogni giorno. A risentire della situazione non sono soltanto i bagnanti, ma anche le attività del lungomare. A confermarlo è il titolare del chiosco ‘Mae’, che si trova proprio in quel tratto di spiaggia. “Purtroppo, a causa dei lavori abbiamo avuto un calo notevole di presenze. Una scuola ci ha abbandonati già a giugno e abbiamo diverse persone con difficoltà motorie che, pur essendo abbonate, non stanno frequentando”, racconta l’operatore, evidenziando come l’accessibilità ridotta abbia inciso sull’afflusso della clientela.

Dal Comune di Quartu arriva però una replica articolata, che invita a considerare il quadro complessivo della riqualificazione del Poetto. L’amministrazione sottolinea che un intervento di questa portata richiede inevitabilmente tempo, ma assicura che il cantiere è ormai nella fase conclusiva.

E ricorda inoltre che alcuni servizi sono già stati restituiti ai cittadini. È stata inaugurata una nuova area giochi davanti ad Albachiara, mentre pochi giorni fa è stato aperto un parcheggio da circa 100 posti davanti al Lido Mediterraneo, a poche centinaia di metri dalla Torretta.

L’amministrazione interviene anche sulla questione dei parcheggi scomparsi proprio davanti alla Torretta, precisando che gli stalli eliminati erano abusivi e che, proprio per questo motivo, sono stati rimossi nell’ambito del progetto di riqualificazione del lungomare. E ha tenuto a specificare che nel progetto di tutta l’area non è prevista l’eliminazione di parcheggi. I disagi vissuti quest’estate rappresentano quindi una fase temporanea e necessaria per arrivare a un litorale più ordinato, sicuro e accessibile. L’obiettivo, conclude l’amministrazione, è chiudere il cantiere entro breve e restituire ai cittadini un Poetto completamente rinnovato, con servizi moderni e spazi riqualificati.