L’istituto tecnico con sede di Terramaini si aggiunge alla lunga lista di scuole che in questi giorni, una alla volta, hanno chiuso i cancelli e lasciato a casa gli studenti per permettere agli addetti incaricati di effettuare derattizzazioni e bonifiche dei locali. Da qualche giorno le segnalazioni della presenza dei topi nell’istituto erano state al centro di un dibattito tra gli studenti: oggi la firma del primo cittadino sull’ordinanza che impone la chiusura temporanea del plesso scolastico dell’Istituto Tecnico Economico “Pietro Martini”.