Il ritrovo domenicale per i tanti frequentatori dello spazio dedicato alle occasioni da acquistare e portare a casa oltraggiato da chi si vuole liberare della spazzatura: ecco come si è presentato questa mattina agli occhi di chi ha deciso di segnalare la situazione. “Non è giusto nei nostri confronti e nemmeno di coloro che vendono” spiega una donna, “oltre a essere un danno economico per tutti, è uno spettacolo indecoroso”. Un appello, infine, rivolto alle istituzioni, ossia quello di provvedere a redarguire chi commette questi atti di inciviltà.