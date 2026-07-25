Dramma sul lago di Menaggio, vicino Como. Un turista olandese di 45 anni in vacanza in Italia era in barca con la moglie e i 3 figli quando uno di loro, 16 anni, ha rischiato di annegare. Il papà si è subito tuffato per aiutarlo ed è riuscito a salvarlo ma nel mentre la barca si allontanava, ed entrambi erano in evidente difficoltà per raggiungere. Il 16enne è stato soccorso da un appassionato di sup mentre del papà al, momento, si sono perse le le tracce.

Sul posto, impegnati nelle ricerche, il mezzo navale della Guardia costiera e i sommozzatori dei vigili del fuoco.