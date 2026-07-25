E’ tornata alla Casa del Padre la
PROFESSORESSA
FELICINA FADDA
Nota Cicina
L’ultimo saluto ed un grazie di cuore vadano a tutti i carissimi amici che le sono stati vicini con tanto affetto.
Un particolare ringraziamento vada alle signore Valentyna e Orysya per le premurose cure e, alla Dr.ssa Simona Tuveri per l’amichevole assistenza prestata.
Le esequie avranno luogo il giorno 27 luglio nella Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli (Via Bosa), ove alle ore 15 sarà celebrata la Santa Messa corpore praesenti.
Cagliari, 25 Luglio 2026.
AG. GARAU ROBERTO – 070652214
VIA S. BENEDETTO, 29 – CAGLIARI
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