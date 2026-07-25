Un’ampia e capillare attività di controllo del territorio è stata condotta nella notte dai Carabinieri della Stazione temporanea di Flumini, unitamente al personale della Sezione Radiomobile, delle Stazioni di Quartu Sant’Elena e Maracalagonis e con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari.

L’operazione, inserita in un servizio coordinato fortemente voluto dal Comando Provinciale di Cagliari, ha riguardato il contrasto alle violazioni igienico-sanitarie nei locali notturni della fascia litoranea quartese, la sicurezza stradale e il monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Nel corso delle verifiche presso gli esercizi pubblici della costa, i militari hanno sanzionato amministrativamente per un importo complessivo di duemila euro il gestore di un ristorante del litorale. A carico della struttura sarebbero state riscontrate difformità igienico-sanitarie legate alla gestione dei rifiuti e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP.

Incisivi anche i controlli alla circolazione stradale, sfociati nella denuncia in stato di libertà per tre automobilisti. Nello specifico, sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica un quarantaseienne di Quartu Sant’Elena e un ventiquattrenne di Santa Giusta; a entrambi è stata ritirata la patente di guida, mentre per la vettura del primo è scattato il sequestro ai fini della confisca. Un trentenne di Sinnai è stato invece deferito per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici mentre si trovava alla guida di un’autovettura, subendo il contestuale ritiro del documento di guida.

Nello stesso contesto operativo, due persone sono state denunciate per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere: si tratta di un Quartese trovato in possesso di un coltello a serramanico tipo “pattadese” lungo venti centimetri, e di un di un giovane di Settimo San Pietro, sorpreso con un coltello a serramanico di sedici centimetri. Entrambe le armi da taglio sono state sottoposte a sequestro penale.

I controlli rivolti al rispetto delle misure cautelari hanno portato alla denuncia per evasione di tre uomini, un settantanovenne di Monserrato, un quarantatreenne di Quartu Sant’Elena e un quarantacinquenne di Sinnai, tutti già noti alle Forze di Polizia, i quali non sono stati rintracciati presso i rispettivi domicili durante le verifiche sul rispetto dei regimi detentivi a cui erano sottoposti.

Sul fronte del contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, a seguito di perquisizioni personali e veicolari, sette individui – tra i 51 e i 19 anni – sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina. Complessivamente, durante l’intero dispositivo, sono stati controllati cinquantuno veicoli, sessantotto persone.

A margine dei controlli straordinari, i Carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno rintracciato e tratto in arresto un ventunenne disoccupato del posto, già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare con braccialetto elettronico emessa dal Tribunale di Cagliari per il reato di atti persecutori. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.