Crolla la recinzione in via Riva di Ponente a Cagliari e per fortuna non ha travolto i passanti. A renderlo noto, avvisato da numerosi concittadini, è l’ex presidente della Commissione comunale sicurezza, Marcello Polastri che ha inviato un esposto alla Protezione civile del Comune di Cagliari, Polizia Locale e Servizi comunali competenti.

“Si segnala, per i più urgenti provvedimenti del caso – scrive Polastri – il crollo di una imponente recinzione che ora giace al suolo e invade parte della sede stradale,nello spiazzo asfaltato delimitato da Via Riva di Ponente a Cagliari, esattamente la traversa che conduce e confina con viale La Playa”.

Da quest’area, un tempo parcheggio pubblico comunale, inutilizzata da anni, accedeva di recente chi, abusivamente, occupava alcuni ruderi che potrebbero nuovamente diventare dimora di senzatetto, “la baraccopoli sgomberata un anno e mezzo fa”. Sarà un caso ma diverse persone hanno anche visto alcuni curiosi aggirarsi nello spiazzo passando sulla recinzione che giace a terra.

Polastri ha anche fatto presente alle istituzioni “il possibile e scongiurato pericolo per altri eventuali crolli che potrebbero Interessare quanti passano in zona, accanto a detta recinzione che appare pericolante e in quanto tale, da mettere in sicurezza”.