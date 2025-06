Davide Nicola dice addio al Cagliari. La decisione era nell’aria ma ora è arrivata l’ufficialità. Dopo il vertice milanese di ieri pomeriggio a Milano fra Nicola e il presidente Giulini, i titoli di coda sono stati scritti. Stando a quanto trapelato non sarebbe arrivato un accordo soddisfacente per entrambe le parti, soprattutto per quanto riguarda il futuro della squadra e gli investimenti da fare.

Il tecnico lascia quindi i rossoblù dopo una salvezza in extremis, lasciando campo libero ad altri nomi che potrebbero prendere il suo posto la prossima stagione. Su tutti, spicca quello di Pisacane, attuale tecnico della Primavera, ma in lizza ci sarebbero anche Vanoli e Gilardino.