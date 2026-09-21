Cagliari, coltello in mano sul bus e rissa in piazza Matteotti: il racconto dei viaggiatori che ieri mattina hanno vissuto attimi di paura. Emergono nuovi particolari dopo il racconto di una giovane che, a bordo della linea Pf alle 6,15 del mattino, da Quartu diretto a Cagliari, ha notato un uomo estrarre un coltello dalla tasca mentre era in compagnia di altre persone. https://www.castedduonline.it/cagliari-spunta-un-coltello-sul-bus-per-il-poetto-uno-straniero-fermato-allultimo-da-un-gesto-criminale/?fbclid=IwdGRjcAUdmfpjbGNrBR2Z8nBkb2YFZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEeJ4gdu7-0AX4KaLqWhRg0ZqLzaOuDwf428T79kSi9AZc0vQ0dZ5gr5EO_-5I_aem_NEuZWVUPWI6t6v0pZu1wwA

Dalla paura la giovane è scesa prima della fermata prevista, “mi sono spaventata tantissimo”.

Chi è rimasto in pullman, invece, ed è sceso al capolinea, ha raccontato che “ad attendere il gruppo c’erano altri giovani uomini che hanno violentemente picchiato un altro uomo. Per fortuna noi siamo riusciti a dileguarci velocemente e andare via”.

Situazioni di pericolo che si verificano di giorno come nelle ore serali e che accentuano la percezione di insicurezza tra residenti e avventori, i quali ogni giorno segnalano episodi di violenza o microcriminalità messi in atto da una o più persone che agiscono dal centro storico al lungomare del Poetto.