Il Medio Campidano sott’acqua: diluvio a Villacidro, San Gavino, Tuili, Sardara. Pioggia abbondante con tuoni e fulmini nel resto del territorio, l’afa è stata spazzata via in pochi minuti.

Finalmente è arrivato il temporale che, atteso da settimane, sta rinfrescando le campagne assetate dopo mesi di caldo intenso e siccità.

In alcuni comuni si registrano abbondanti piogge, una vera e propria tempesta di acqua che ha rispecchiato le previsioni di allerta emanate dalla Protezione Civile. La perturbazione si sta velocemente spostando verso il cagliaritano: la speranza è quella di una pioggia di moderata intensità, tale da non creare disagi ai residenti ma benefica per interrompere la grande ondata di caldo che imperversa da giugno.