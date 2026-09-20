Cagliari, “vivere con il terrore di uscire”: i racconti choc a Casteddu Online. “Sul pullman c’erano 5 uomini, uno di questi aveva un coltellino che ha estratto quando si è avvicinato ad uno che stava con lui. Molto probabilmente voleva agire ma è stato bloccato da un altro che gli ha detto che c’era gente e l’ha rimesso dentro la tasca. E se finiva male?” È accaduto questa mattina alle 6,15 sul PQ, spiega P.M., gli uomini, di nazionalità straniera, per fortuna non hanno agito ma la paura è stata tanta. A Cagliari, e non solo per molte ragazze, anche alcuni uomini infatti hanno espresso timore, tornare a casa significa anche avere paura. Dopo il servizio https://www.castedduonline.it/cagliari-uscire-la-sera-e-pensare-gia-a-come-tornare-a-casa-la-paura-delle-ragazze-in-una-citta-poco-sicura/?fbclid=IwdGRjcAUc8SJjbGNrBRzxHHBkb2YFZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEeyD-7vgQImogKGkGLt64el5ysur98nx5bLv6IDs5bDClvZVsr8Vjxce8QSQU_aem_JTPm5IRrWo83G4cjOl52KAfioccano le segnalazioni e i racconti di chi non si sente più sicuro nella città del sole.

“Io ormai giro con lo spray al peperoncino in mano! Mai usato e spero di non doverlo mai usare, ma almeno mi sento un po’ più tranquilla” spiega G.I.

“Cagliari sta diventando sempre più pericolosa: ieri mi trovavo per lavoro alla stazione Arst e oltre alla sporcizia, ai lavori infiniti con strade impraticabili è piena di personaggi ambigui che stazionano dentro e intorno al porto” scrive D.T. “Assurdo dover vivere tutto ciò, posso immaginare per le ragazzine guardarsi intorno e difendersi da questo degrado. Uno schiaffo totale al centro della città”.