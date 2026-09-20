Dramma a Cala Gonone: un ragazzo di 21 anni muore dopo un tuffo in mare, fatale un malore.Di fronte alla spiaggia di Palmasera a Dorgali si è consumata la terribile tragedia: aveva solo 21 anni il ragazzo che ha perso la vita. Lavorava in uno dei villaggi turistici della zona di Cala Gonone. Dai tratta di un giovanissimo straniero, quando il corpo del ragazzo è stato portato in spiaggia sono intervenuti anche gli operatori dell’arbus con l’elisoccorso, ma non è stato possibile salvarlo. Il suo cuore aveva già cessato di battere.