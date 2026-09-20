Decimomannu è sotto choc per la scomparsa della giovanissima Nicole Salis, volata via a soli 17 anni. Una vita segnata dai problemi di salute che l’hanno accompagnata per tutta la sua brevissima vita.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto per Nicole e la sua famiglia da parte da tutta la comunità che ora si stringe attorno alla famiglia della 17enne. Per salutarla, i familiari hanno scelto una foto di Nicole bambina e sorridente, che commuove ancora di più pensando alla sua storia.

L’ultimo saluto a Nicole si terrà domani, lunedì 21 settembre, a Decimomannu nella chiesa di Sant’Antonio Abate.