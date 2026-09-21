Ieri pomeriggio un breve temporale ha investito anche la città dell’hinterland cagliaritano che ha dovuto fare i conti con vecchie criticità legate al sistema fognario, che quando piove trabocca.

Acqua putrida e miasmi hanno invaso le vie interessate e residui fognari hanno ricoperto il suolo. “È da anni che succede, il problema non è mai stato risolto”, “è pericolosissimo per contaminazione e infezioni batteriche” spiegano i cittadini. Rifiuti organici che fuoriescono dalle fogne, liquami maleodoranti che costituiscono un rischio dal punto di vista igienico-sanitario che scorrono nelle strade raggiungendo, a volte, un livello degno di nota. Non solo: quando l’acqua si abbassa, ciò che rimane sull’asfalto sono residui soliti attaccati all’asfalto. “Non è possibile che in tutti questi anni nessuna amministrazione abbia mai risolto il problema”.

Ma non solo fogne in tilt: in via Coghe, infatti, si è formata una maxi voragine causata dal cedimento del suolo, interessato di recente da lavori stradali. Il pericolo è stato contrassegnato per evitare possibili incidenti.