Grave incidente durante una battuta di caccia nella piana di Ceccano, vicino Frosinone. Un uomo di 78 anni è stato colpito per sbaglio da un amico che lo ha scambiato per un animale.

Il 78enne è stato raggiunto alla testa da alcuni pallini mentre stava controllando la presenza di selvaggina in un cespuglio.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai compagni che lo hanno portato in ospedale a Frosinone: le sue condizioni sono gravi.

Il 65enne si è recato spontaneamente presso i carabinieri per spiegare i fatti e ha consegnato il fucile che è stato sequestrato.