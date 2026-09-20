Pirri, a Santa Teresa regna il degrado: immondizia in ogni angolo del quartiere, sui marciapiedi come a bordo strada cumuli di immondizia si alternano a ebacce e sterpaglie secche. La disperazione dei residenti: “Ogni giorno è così”. Sono immagini che parlano da sole quelle inviate alla Redazione di Casteddu Online e che raccontano la realtà con la quale devono convivere i cittadini: una discarica a cielo aperto, come quelle che abbondano in campagna. Ma qui ci sono case, palazzi, famiglie con bambini che camminano tra rifiuti di ogni genere. Sacchi colmi di sporcizia, fazzoletti sporchi, detriti e macerie si alternano a scaldini a gas, secchi in plastica e mattoni. Non solo: di fronte alle macchine in sosta si notano pezzi di condizionatori, resti di cibo, guaine rimosse. Tutto in mezzo all’erba secca, costituendo un vero e proprio pericolo per tutto il quartiere. Basterebbe una scintilla, infatti, per bruciare tutto e minare la sicurezza di chi deve convivere con i rifiuti abbandonati dagli incivili.