Il convegno, tenutosi nei giorni scorsi, oltre a festeggiare il centenario dell’Automobile Club Cagliari – presieduto da Antonello Fiori e diretto da Attilio Iannuzzo – è stato pensato come un’importante occasione di riflessione culturale e istituzionale sul ruolo svolto dall’Automobile Club Cagliari nella storia del territorio e nella promozione dei valori dell’ACI, coinvolgendo rappresentanti del sistema ACI, delle istituzioni, e del settore della mobilità e della sicurezza stradale.

Al convegno, moderato dal giornalista Paolo Mastino, vice caporedattore del Tgr Rai Sardegna e presidente dell’Ussi Sardegna (Unione Stampa Sportiva Italiana), era presente il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Geronimo La Russa. “È un piacere essere a Cagliari per celebrare il centenario dell’Automobile Club – ha commentato Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club d’Italia – un momento significativo e un traguardo importante. Sono felice di salutare un amico, il presidente dell’Automobile Club Cagliari, Antonello Fiori. Un ragazzo giovane che, in breve tempo, è riuscito a dare una marcia in più all’Automobile Club, grazie al suo impegno nella sicurezza stradale, negli eventi sportivi, in tutte quelle attività in cui l’Automobile Club è vicino ai cittadini”.

In occasione dell’importante convegno, si è parlato dell’Ente, della progettualità, della sua storia, grazie agli interessanti interventi curati da Angelo Melis responsabile della commissione cultura dell’Asi, di Domenico Nicola Chierico Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna, di Adriano Colosimo coordinatore dei progetti speciali dell’Automobile Club Cagliari, di Alfonso Damiano professore di ingegneria elettrica e energetica dell’Università degli Studi di Cagliari e di Silvia Bassu fiduciario regionale Aci Sport delegazione Sardegna.

“Un traguardo importante, cento anni dell’Ente – ha detto Antonello Fiori, Presidente dell’Automobile Club Cagliari – sono fortunato ad essere presidente in questo momento storico. A Palazzo Regio, abbiamo organizzato un convegno importante in cui i nostri consulenti e soci hanno discusso tematiche diverse e fondamentali, tra le quali: sicurezza stradale, storia, mobilità e sport. Per il futuro, ci impegneremo ad approfondire questi progetti e a promuoverli, sicuramente cercando anche delle interlocuzioni con l’Automobile Club d’Italia, che attraverso la sua struttura ci permette di potenziarli e renderli importanti a livello nazionale”.

Tanti gli ospiti presenti, oltre ai due Vice Presidenti dell’Automobile Club d’Italia Francesco Ranieri e Vincenzo Credi, era presente il segretario generale dell’Automobile Club d’Italia Annibale Ferrari, numerosi presidenti di Automobile Club, il componente della giunta sportiva dell’Aci Marino Scabini, l’ex segretario generale dell’Aci, il consigliere Gerardo Capozza, il Presidente dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola e Presidente di ACI Vallelunga Giuseppe Zagami, il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna Piero Comandini, l’Assessore allo sviluppo economico e settori produttivi del Comune di Cagliari Carlo Serra, il comandante del Comando Militare Esercito Sardegna Stefano Scanu, la già Prefetta di Cagliari Paola Dessì, e il Presidente del Coni Sardegna Bruno Perra, mentre il Presidente della IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati Salvatore Deidda ha inviato un videomessaggio trasmesso durante la serata.

In occasione del convegno istituzionale, è stato distribuito un volume celebrativo del centenario quale strumento di conservazione della memoria storica e di promozione dell’identità dell’Ente. La pubblicazione commemorativa dal titolo “I 100 anni dell’Automobile Club Cagliari: 1926-2026”, è finalizzata a ripercorrere e valorizzare la storia centenaria dell’Ente, la sua presenza nel territorio e le principali attività svolte nel corso degli anni.

“Sono molto emozionato di avere l’onore di ricoprire il ruolo di direttore in questo momento speciale, in occasione del centenario – ha detto Attilio Iannuzzo, Direttore dell’Automobile Club Cagliari – abbiamo svolto un ottimo lavoro; inizialmente, l’Automobile Club di Cagliari era un po’ in secondo piano, ma negli ultimi anni abbiamo dato il massimo per riportarlo in evidenza. A livello provinciale, organizziamo numerose attività, sia sportive che legate alle nostre funzioni istituzionali di educazione e sicurezza stradale. È un traguardo significativo, un risultato straordinario, e soprattutto c’è la gioia di aver celebrato i primi cento anni dell’Automobile Club di Cagliari”.

Il programma di eventi del “Centenario dell’Automobile Club Cagliari – 1926/2026. Storia, identità e futuro”, racchiude iniziative che interessano tutti gli ambiti e le strutture legate a vario titolo all’Automobile Club Cagliari. Il programma unitario di iniziative celebrative, culturali e divulgative, è finalizzato a restituire visibilità e continuità storica all’azione svolta dall’Automobile Club Cagliari nel corso di un secolo, nonché a rafforzare il legame tra l’Ente, il territorio, le Istituzioni, i Soci e la comunità di riferimento.