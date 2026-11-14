“Ogni giorno in Italia quasi otto persone escono di casa e non tornano più. Non stavano facendo niente di straordinario. Andavano al lavoro, a scuola, a fare la spesa. Stavano vivendo la loro vita. E oggi, soprattutto oggi, siamo qui per ricordare chi quella vita l’ha persa. Ma soprattutto per impedire che accada ancora”.

Domenica 15 novembre è prevista una mobilitazione generale in occasione della Giornata in memoria delle vittime della strada. Il comunicato di Fiab Cagliari:

“Perché quelle morti non sono una fatalità. E non possiamo più accettare che vengano trattate come tali.

Sappiamo come prevenirle. Sappiamo che ridurre la velocità salva vite. Che strade progettate meglio salvano vite. Che controlli efficaci salvano vite.

Non ci manca la conoscenza. Ci manca la volontà politica di metterla in pratica.

E proprio adesso, mentre dovremmo fare ogni sforzo per rendere le nostre strade più sicure, il Governo presenta un nuovo Codice della strada che rischia di portarci nella direzione opposta.

Un Codice che mette la circolazione dei veicoli davanti alla sicurezza delle persone.

Che rischia di ribaltare la precedenza sulle strisce pedonali, chiedendo a chi attraversa di verificare che chi guida abbia intenzione di fermarsi.

Che protegge chi va in bicicletta con un metro e mezzo di distanza di sicurezza, ma soltanto «ove possibile».

Che mette nuovi ostacoli ai Comuni che vogliono ridurre la velocità e rendere le strade più sicure.

Ma vi rendete conto di cosa significa?

Invece di ridurre il pericolo, chiediamo a chi è più vulnerabile di difendersi!

Questo è un Codice Fuori Strada.

Ed è per questo che siamo qui.

Siamo RIME, la Rete Italiana Mobilità Equa.

42 organizzazioni che hanno deciso per la prima volta di unire le forze: associazioni dei familiari delle vittime sulla strada, organizzazioni per la sicurezza stradale, la mobilità attiva, il trasporto pubblico, lo spazio pubblico e l’ambiente.

Realtà diverse, da tutta Italia, unite perché nessuno di noi, da solo, può cambiare questo sistema. Insieme possiamo farlo.

In questo fine settimana nelle piazze di tutta Italia, in più di 40 città, si gridano le stesse parole. La strada è di tutti. La sicurezza non è negoziabile.

Non si possono riscrivere le regole delle nostre strade ignorando chi ogni giorno ne paga le conseguenze.

E attenzione: questa riforma non è ancora legge.

Il testo è ora all’esame del Parlamento. Le Commissioni devono esprimere i loro pareri, e il Governo deve ancora assumersi la responsabilità delle scelte definitive.

C’è ancora tempo per cambiare. Ed è proprio per questo che siamo qui, adesso.

Chiediamo al Governo di fermare l’attuale iter, aprire un confronto vero con il Parlamento, i Comuni e la società civile e riscrivere profondamente questa riforma.

Vogliamo un Codice che metta la vita e la salute prima della circolazione dei veicoli. Che protegga davvero chi cammina e chi pedala. Che consenta ai Comuni di realizzare Zone 30, attraversamenti sicuri e strade dove un errore non costi la vita.

E vogliamo risorse, non soltanto parole.

Investimenti nella sicurezza stradale. Trasporto pubblico che funzioni. Strade sicure per chi si muove a piedi e in bicicletta.

Perché la libertà di movimento non è soltanto poter guidare un’automobile. È poter scegliere come muoversi, senza paura, senza essere costretti a possedere un’auto, senza rischiare la vita.

E da questa piazza chiediamo anche al Comune di Cagliari di prendere posizione. Di far sentire la propria voce al Governo. Di fare fino in fondo la propria parte per proteggere le persone.

Non siamo qui contro chi guida. Siamo qui contro un sistema che continua a considerare normale ciò che normale non è.

Non è normale avere paura di attraversare una strada.

Non è normale che una famiglia debba aspettare una tragedia per ottenere un attraversamento sicuro.

Non è normale che la sicurezza delle persone venga dopo la velocità del traffico.

E non è accettabile che, nel 2026, si scriva un nuovo Codice della strada senza mettere al primo posto la vita umana.

E oggi siamo qui per dire una cosa semplice:

Le strade devono cambiare. Le regole devono cambiare. Le priorità della politica devono cambiare.

Per chi non è più tornato. Per chi è sopravvissuto portandone le conseguenze per tutta la vita. Per chi domani uscirà di casa.

La prossima vittima si può evitare.

E noi non ci fermeremo finché proteggere la vita delle persone non sarà davvero la priorità”.