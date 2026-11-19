Prenderà il via sabato 21 Novembre, alle ore 10.00, presso il Polo Commerciale della Corte del Sole, la manifestazione dedicata ai motori nata con l’obbiettivo di ricordare due ragazzi del “Karalis Race Tuning Club”, prematuramente scomparsi.

L’evento unirà il carattere commemorativo alla passione per il mondo dei motori, con il coinvolgimento di numerosi Club facenti parte del panorama motoristico sardo, nonché realtà produttive del territorio e tantissimi appassionati provenienti dall’intera isola.

La manifestazione è stata ideata come una giornata di aggregazione, intrattenimento e condivisione, con esposizione di veicoli, attività dimostrative, musica dal vivo, stand, partner e momenti dedicati ai due ragazzi.

Saranno esposte auto e moto d’epoca, moto, auto sportive e tuning per la gioia di tutti gli appassionati dei motori.

I visitatori avranno la possibilità di ammirare, tra gli altri, esemplari di notevole valore storico-collezionistico, modelli sportivi e le fantastiche auto tuning.

Durante la giornata, saranno presenti lo Stand “Karalis Race Tuning Club”, il palco e l’animazione a cura di Radio Supersound, lo “Stand Piazza Grande con servizio Food e Beverage”, l’Area espositiva dedicata agli sponsor e partner dell’evento, l’Area dedicata alle auto partecipanti ed alle attività del raduno.

Si partirà alle ore 10.00 con l’apertura dell’evento e l’inizio delle iscrizioni e si proseguirà per tutta la mattinata con l’esposizione degli auto e motoveicoli.

Alle ore 13.00 è prevista la pausa pranzo. Si riprenderà, poi, alle ore 15.00, con l’inizio delle valutazioni delle categorie. Intorno alle ore 18.00, si terrà l’esibizione live dei “Cool Caddish” ed infine, intorno alle ore 19.00, si svolgeranno i ringraziamenti istituzionali, il Momento Commemorativo dedicato a Davide e Ivan, cui seguiranno le premiazioni delle categorie e la chiusura dell’evento.