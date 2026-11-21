Jazz in Sardegna chiude domenica 22 novembre la sua 47ª edizione con il tutto esaurito. Dopo due giornate di grande musica, il festival diretto da Massimo Palmas saluta il pubblico con un ultimo ricco programma di concerti che vedrà protagonisti Matteo Muntoni, Giovanni Bietti, Theo Croker, Luisa Briguglio e Roberto Fonseca. Dopo i concerti di venerdì e sabato, il festival diretto da Massimo Palmas invita il pubblico a salutare ancora una volta in musica l’ultimo giorno di programmazione. Un’edizione di grande respiro che ha visto i tre palcoscenici, il foyer, le gallerie, i punti di ristoro animati da un pubblico attento e sempre curioso.

Una domenica che attraversa epoche, linguaggi e geografie musicali, tra nuove produzioni, riscritture contemporanee e grandi protagonisti della scena internazionale. Si comincia alle 11 e alle 16, in Sala M3, con LMCGT – Matteo Muntoni Orchestra e Atlas, ultima produzione di Medinsard, il Centro di Produzione Musicale di Sardegna Concerti finanziato dal Ministero della Cultura. Firmata e diretta da Matteo Muntoni, l’opera coinvolge un ensemble di dieci musicisti in un originale intreccio di composizione e improvvisazione. Al centro, il Mediterraneo, inteso come spazio di incontro, relazioni e memoria condivisa. Un progetto musicale aperto e in continua evoluzione, presentato nell’ambito di La musica che gira in tondo Orchestra, la rassegna di Jazzin’ Family dedicata alla prima infanzia.

Alle 18.30, in Sala M2, il musicologo e divulgatore Giovanni Bietti presenta Ludus Herodis – Un dramma medievale, progetto che rilegge un prezioso dramma liturgico del XII secolo attraverso le melodie gregoriane della Natività e della Strage degli Innocenti. Insieme ad Alessandro Gwis alle tastiere, Pasquale Laino al sax soprano e Luca Caponi alla batteria, Bietti restituisce questi materiali a una dimensione sonora inedita, tra suggestioni arcaiche, improvvisazione e ricerca contemporanea.

Alle 19.30, in Sala M1, riflettori puntati su Theo Croker, trombettista, compositore e produttore candidato ai Grammy, con Dream Manifest, il suo ottavo album. Accompagnato dal suo ensemble, l’artista statunitense conduce il pubblico in un universo sonoro immersivo, dove jazz, elettronica, campionamenti e strumenti acustici si fondono in una ricerca musicale che guarda all’afrofuturismo e alla dimensione spirituale, oltre ogni confine di genere.

Alle 21, in Sala M2, spazio alla voce e alle radici mediterranee di Luisa Briguglio, vincitrice del Premio Andrea Parodi 2025, con Truvatura, il suo album d’esordio. Un viaggio musicale nella Sicilia delle memorie, delle tradizioni popolari e delle suggestioni letterarie, dove la lingua dialettale incontra sonorità contemporanee e contaminazioni provenienti da altre culture, dando vita a un racconto musicale autentico e cosmopolita.

Gran finale alle 22, in Sala M1, con il pianista cubano Roberto Fonseca e La Gran Diversión, progetto ispirato all’età d’oro della musica cubana e all’atmosfera dei leggendari cabaret parigini degli anni Trenta. Un concerto travolgente, tra ritmi afro-cubani, jazz, fiati trascinanti e virtuosismi pianistici, che celebra la ricchezza e la vitalità della tradizione musicale dell’isola, attraverso lo sguardo contemporaneo di uno dei suoi interpreti più apprezzati sulla scena internazionale.

INFO

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