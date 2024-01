Cagliari, blitz degli agenti in via Sant’Alenixedda: multe di 5mila euro a due fruttivendoli abusivi

Blitz degli agenti della polizia Locale in via Sant’Alenixedda a Cagliari, davanti alle gallerie Ormus. Due fruttivendoli abusivi sono stati multati e la loro frutta e verdura è stata sequestrata. Un controllo a sorpresa, gli agenti sono intervenuti in forze per verificare la posizione dei venditori, e sono emerse subito le irregolarità: lì, sopra due stalli blu, i loro furgoncini con in vista carciofi, pomodori, mele e patate non potevano proprio starci. E sono fioccati i verbali salati, oltre a quelli da 5mila euro anche due da 170 l’uno. La merce è poi stata sequestrata.

Non è la prima volta che gli agenti effettuano un controllo in via Sant’Alenixedda. E l’aria che tira è che potrebbero essercene anche altri, nei prossimi giorni, vista l’apertura del mercato provvisorio.