“Sono grandi e corrono ovunque”. Da qualche giorno gli scarafaggi sono una presenza costante nell’istituto superiore situato in via Cornalias, le prime sono state avvistate nei bagni, oggi anche tra i banchi. “Pensavamo fosse morta, invece si è messa a correre” raccontano alcuni studenti. “Non è proprio igienico fare lezione assieme alle blatte, anche perché si moltiplicano velocemente soprattutto con il caldo e ora abbiamo il timore di trovarle ovunque”.

La richiesta degli studenti è che a scuola venga effettuata la disinfestazione al più presto.