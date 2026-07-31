Oggi il mondo del calcio e dello sport perdono non solo un campione ed una leggenda, ma un uomo per bene. Si è spento a soli 66 anni Franco Baresi, colonna indiscussa del Milan di cui ha scritto la storia è che oggi lo piange come “il Capitano”.

“La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club”, il messaggio del club. “Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura.”

Amato trasversalmente da tutti i tifosi per lealtà, talento e un sorriso che ha sempre portato in campo, Baresi rappresenta la bellezza di quel calcio fatto di attaccamento alla maglia e ai valori dello sport, a cui ha regalato tutto se stesso. Storico il suo mondiale Usa 94, dove conquistò la finale a soli 25 giorni dall’intervento al menisco. Baresi è uno dei difensori migliori della storia del calcio italiano. Eccezionale la sua carriera legata a doppio filo al club rossonero, con cui è diventato campione d’Europa e del Mondo. Un percorso agonistico concluso nel ‘97: col lui, se ne è andata anche la sua mitica maglia numero 6, che decise di ritirare. Una perdita immensa per tutti coloro che amano il calcio ma soprattutto lo sport sano.