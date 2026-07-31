San Sperate, maxi dedica d’amore in piazza, da giorni sventola un lenzuolo che recita: “Io ci credo ancora, ti amo”. L’autore è sconosciuto anche se il destinatario sicuramente sa che quel tocco di romanticismo è dedicato a lui o lei.

Una storia d’amore sicuramente finita o in standby, una pausa di riflessione che non mette in cantina, però, i sentimenti di chi ha espresso, a modo suo, le due parole più dolci del mondo: “Ti amo”.

Una manifestazione d’affetto eclatante che ha richiamato l’attenzione di tanti e ha fatto anche sorridere, ma i più, ai quali piace sognare, sperano in un lieto fine colmo di cuoricini e abbracci.

Non resta che attendere, insomma, gli eventuali aggiornamenti e continuare a sognare, perché in un mondo frenetico che vive di web e smartphone, un lenzuolo inciso rappresenta la voglia di vivere, ancora, e superare le difficoltà insieme a chi si ama davvero.

Foto: M.O. Facebook