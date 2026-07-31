Sant’Antioco – Nuovo sbarco di migranti sulle coste sarde, in 12, alcuni di loro sono algerini, sono stati intercettati in località Coaquaddus.

Provvidenziale l’intervento dei barraccelli che hanno individuato il gruppo appena arrivato.

Durante il consueto servizio di pattugliamento antincendio, gli agenti della Compagnia Barracellare di Sant’Antioco hanno intercettato 12 migranti, alcuni di nazionalità algerina in prossimità della spiaggia di Coaquaddus. Sul posto, già presidiato dalla Capitaneria di Porto e dagli operatori di Frontex, il personale ha fornito immediata assistenza logistica e provveduto alla gestione della viabilità stradale.

Con l’immediato sopraggiungere dei Carabinieri e in piena sinergia con tutte le forze dell’ordine presenti sul campo, si è provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad accomodare i migranti a bordo dell’autobus per il successivo trasferimento. “Ringraziamo le autorità e i corpi dello Stato per l’eccellente coordinamento e la cooperazione nelle operazioni” spiega la compagnia barraccellare del territorio.