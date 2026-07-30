Dureranno circa un mese i lavori di demolizione delle porzioni centrali del mercato civico di San Benedetto, lungo i due lati principali della struttura. Le ruspe, entrate in azione nei giorni scorsi, stanno portando avanti la fase più delicata dell’intervento di riqualificazione destinato a trasformare uno dei luoghi simbolo di Cagliari.

Una volta conclusa la demolizione prenderanno il via gli scavi per la realizzazione del nuovo piano interrato destinato alla logistica. Successivamente sarà ricostruito il mercato che, assicura l’amministrazione comunale, manterrà la sua funzione originaria nel rispetto del valore storico e identitario che rappresenta per la città. Nel frattempo l’attività degli operatori prosegue regolarmente nel mercato provvisorio di piazza Nazzari.