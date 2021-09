Cagliari, attraversa la strada e viene centrato da un monopattino: 21enne ferito

Un altro incidente a Cagliari, l’ennesimo, che vede coinvolto un monopattino. Stavolta è successo all’angolo tra via Tola e via Dante. Un ragazzo di 21 anni, mentre stava attraversando la strada, è stato centrato in pieno dal mezzo, guidato da un altro giovane. Ad avere la peggio è stato proprio il pedone, caduto per terra. Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale per i classici rilievi di legge e i soccorritori di un’ambulanza del 118.

Il malcapitato è rimasto ferito ad una caviglia e, dopo le primissime cure, ha rifiutato il ricovero all’ospedale.