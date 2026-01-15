I residenti in rivolta fanno l’elenco delle vie dove la notte regna l’oscurità, mettendo a rischio la sicurezza dei quartieri e quella di passanti e automobilisti.

“Questa è via Marche ma sono tantissime le segnalazioni che ricevo ogni giorno” spiega Roberto Mura: via Molise, via Mercalli, via Tigellio, via San Paolo, Bonaria come la salita di Santa Chiara, via Satta, via Carducci e anche le via Sant’Eusebio, Ada Negri e vicoli, solo per citarne alcune.

“Strade senza luce con sporcizia ovunque. Cagliari è diventata una città lurida, buia e con strade per lo più dissestate” spiega un cittadino G.G.

“In via Istria, piazza Salento e zone limitrofe ho utilizzato la luce del cellulare, per evitare di pestare gli escrementi dei cani” racconta C.B.

I lettori di Casteddu Online intervengono sulla questione: “Anche a San Michele una paura al buio, con tutta la delinquenza che c’è in giro” L.S.

“Sant’Elia, fianco via Schiavazzi, buio da mesi, se dovesse succedere qualcosa chiederemo i danni” M.V.

“Poetto altezza della rotonda del Marino; via della Pineta, buio pesto” S.C.

Le richieste sono quelle di un intervento tempestivo e risolutivo della grave problematica che affligge la città.