Una mattinata all’insegna dell’educazione alla cittadinanza attiva e del confronto istituzionale quella vissuta oggi da una delegazione di studenti del Liceo Classico e Linguistico “E. Piga” di Villacidro. Accompagnati dalle professoresse, sei alunni delle prime classi dell’istituto hanno varcato la soglia della locale Stazione Carabinieri per un’iniziativa didattica di alto valore, incentrata sui fondamentali temi della legalità, della sicurezza partecipata e del rispetto delle regole.

L’attività, che si inserisce a pieno titolo in un articolato progetto di educazione civica sviluppato dagli stessi studenti, ha trasformato la caserma in vero e proprio laboratorio didattico. I ragazzi non si sono limitati al ruolo di semplici spettatori, ma sono stati protagonisti della giornata: armati di curiosità e spirito critico, hanno dato vita a serie di interviste rivolte ai militari in servizio. Attraverso domande puntuali e dirette, gli studenti hanno cercato riscontro pratico alle nozioni teoriche apprese in aula, chiedendo chiarimenti sulle dinamiche del controllo del territorio, sulla gestione della sicurezza pubblica e sulle sfide quotidiane che gli uomini e le donne dell’Arma affrontano per garantire l’incolumità e la serenità della collettività.

Il confronto, svoltosi in un clima di grande interesse e partecipazione, ha permesso di accorciare sensibilmente le distanze tra le divise e i banchi di scuola, abbattendo quelle barriera che talvolta diventano dei limiti. I Carabinieri hanno risposto con entusiasmo alle richieste dei giovani, offrendo non solo delucidazioni sugli argomenti di interesse, ma anche testimonianze dirette sul valore del servizio al cittadino, trasformando così questo momento di incontro in un’occasione di dialogo autentico e costruttivo.

L’evento odierno ribadisce e rafforza la storica e proficua sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e le istituzioni scolastiche, un’alleanza educativa essenziale per la formazione delle coscienze dei più giovani. L’impegno dell’Arma nella diffusione della cultura della legalità prosegue, con rinnovato vigore, proprio attraverso queste iniziative di prossimità e attenzione sociale, che vanno ben al di là delle attività di prevenzione e repressione dei reati. Attraverso la vicinanza, l’ascolto e il confronto diretto con le nuove generazioni, i Carabinieri mirano a fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per diventare cittadini consapevoli, responsabili e attivi nella costruzione di una società più giusta e sicura.