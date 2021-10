Cagliari, acquistano sigarette e “gratta e vinci” con carte di credito rubate ai bagnanti del Poetto

Ancora una volta lui, in uno stillicidio di atti illeciti e conseguenti denunce che nell’ultimo periodo lo hanno visto protagonista. Un trentottenne di Villacidro è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari dai Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento. In particolare, a seguito della denuncia ricevuta da un ventottenne imprenditore di Cagliari e di un medico suo coetaneo, anche lui nato e residente nel capoluogo, i militari hanno individuato la persona in questione e un ventottenne di Giba, anch’egli disoccupato, che insieme a una terza persona in corso d’individuazione sono stati identificati grazie al sistema di videosorveglianza presente in una rivendita di tabacchi in via Campania. I tre erano intenti ad acquistare sigarette e “gratta e vinci” in un distributore automatico, utilizzando per il pagamento carte di credito intestate ai citati denuncianti, vittime di un furto avvenuto presso la spiaggia del Poetto. Nell’intervallo di tempo in cui i due bagnanti, rientrando dalla spiaggia, si sono resi conto di essere stati derubati e hanno bloccato le rispettive carte di credito, i tre malfattori già avevano proceduto a utilizzarle giusto per cercare di guadagnarci qualcosa. I due soggetti individuati sono molto conosciuti dai carabinieri di Cagliari per cui non è stato difficile poterli identificare con certezza quali autori dei comportamenti in questione.