Le ricerche di Martina Lattuca, la 49enne scomparsa martedì scorso durante una passeggiata sotto la pioggia a Calamosca non hanno ancora portato a novità nonostante il ritrovamento di una seconda scarpa. A individuarla è stato un canoista, che l’ha notata nelle acque davanti alla grotta dei Colombi e ha allertato subito le forze dell’ordine. Carabinieri, guardia costiera e vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno avviato una nuova perlustrazione con un gommone dei sommozzatori. La zona è stata controllata a lungo, ma senza esito. Nei giorni scorsi le ricerche erano state sospese a causa del maltempo. Il mare ha restituito finora due scarpe e lo zaino con i documenti della donna, con all’interno i documenti. Nessun altro indizio è emerso.