Una giornata interamente dedicata alla salute e alla sicurezza dei nostri amici a quattro zampe. Giovedì 11 dicembre, al Centro culturale “La Vetreria” di via Italia n. 63 (Pirri), il Comune di Cagliari organizza una microchippatura gratuita per i cani i cui proprietari siano residenti in città.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico, nasce in collaborazione con la Asl Cagliari e con l’Ufficio del Garante alla Tutela dei Diritti degli Animali. L’obiettivo è duplice: favorire l’identificazione degli animali e sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche di cura e gestione.

Le prenotazioni sono aperte sino all’1 dicembre 2025, sino ad esaurimento dei microchip disponibili. Per riservare il proprio posto è possibile contattare le Garanti, la veterinaria Francesca Alba e l’avvocata Francesca Maria Cogoni, ai numeri 340.2110586 e 344.0318565. In alternativa, inviare una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

“Da troppo tempo non si organizzava una giornata di microchippatura gratuita”, spiega l’assessora Luisa Giua Marassi. E “con questa iniziativa vogliamo colmare la mancanza. Sarà il primo di una serie di appuntamenti dedicati al benessere animale, con il contributo di esperti e associazioni del territorio. Invito gli interessati a prenotarsi quanto prima”.