Cagliari, 20enne pregiudicato senza patente semina il panico al volante di un’Alfa sequestrata

Una serata di ordinaria follia tra Is Mirrionis e San Michele. È un 20enne, pregiudicato e senza patente, residente nel rione cagliaritano del Cep, il proprietario e, allo stesso tempo, il guidatore di un’Alfa Romeo 156 risultata sequestrata. Ma lui, insieme ad altre due persone, ha deciso di mettersi comunque al volante e di raggiungere la zona di via Cadello: è lì che ha bruciato l’alt degli agenti della polizia Locale. Il ventenne, prima di premere il piede a tavoletta sull’acceleratore, ha colpito una delle auto degli agenti. L’allarme è scattato subito, è nato un folle inseguimento sino a via Cornalias, intervallato da un incidente tra un’auto della polizia Locale e uno scooter, parcheggiato e nemmeno assicurato. I tre sono andati a sbattere contro almeno due macchine parcheggiate e, a quel punto, sono fuggiti a piedi. La targa dell’Alfa è stata subito trasmessa agli uffici competenti del comando di via Crespellani: appartiene a un ventenne, stando a quanto trapela lo stesso protagonista dell’inseguimento.

Il giovane vive ancora insieme ai genitori ma, quando i poliziotti hanno bussato alla porta dell’abitazione, non l’hanno trovato. Appena lo rintracceranno sarà sicuramente denunciato per guida senza patente e per tante altre infrazioni, oltre a quella scontata per resistenza a pubblico ufficiale. Solo per miracolo non si registrano feriti.