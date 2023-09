Cagliari, 10 mq in più occupati con vasi e casse: niente drink all’aperto per 2 giorni al Libarium

Dieci metri quadrati occupati in più con qualche cassa di bottiglie d’acqua e 3 vasi. Un’imprecisione che il Libarium, noto e frequentatissimo locale di via santa Croce, tra i più apprezzati da cagliaritani e turisti per il panorama mozzafiato, pagherà a caro prezzo: niente tavolini e sedie all’aperto per due giorni.

La decisione nell’ambito della guerra spietata che l’amministrazione comunale sta mandando avanti contro bar, locali e ristoranti (e non solo) sulle occupazioni abusive. Un’applicazione molto severa del regolamento che non sta risparmiando nessuno. A nulla sono servite le proteste e le lamentele degli imprenditori. Bastano pochi metri quadrati per far scattare sanzioni severissime.

Come accade al Libarium che il 25 luglio poco dopo le 14: 30 sulla piazzetta belvedere, occupava 210 mq su una concessione autorizzata di 200 mq. Quindi 10 mq in più sui quali erano presenti “tavolini e sedie, prospiciente il muraglione di cinta e, ubicati dietro il bancone esterno, varie casse (contenenti bottiglie di acqua vuoto a rendere) e tre vasi, il tutto fuori dall’area concessa”.