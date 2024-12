Brotzu, ennesima beffa per i dipendenti: “Decine di parcheggi interdetti”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’odissea dei dipende del Brotzu sembra non avere fine. In attesa che vengano completamente consegnati i parcheggi inutilizzabili per il crollo di una pesante trave delle pensiline del fotovoltaico, oggi ennesima beffa per le lavoratrici e lavoratori dell’ospedale cagliaritano. . Decine di parcheggi interdetti per la predisposizione del cantiere che servirà per i lavori del PNRR che interesseranno il pronto soccorso. La denuncia del sindacalista Gianfranco Angioni: “Siamo sconcertati dal modo di operare da parte del servizio dei lavori pubblici e manutenzioni. Non è accettabile la mancata comunicazione chiara e tempestiva. I lavoratori e lavoratrici non possono vivere sulla propria pelle i disagi che quotidianamente devono affrontare per la molteplicità dei cantieri aperti tutti in concomitanza.”

Conclude Angioni: “Anche alla luce dei lavori che dovranno iniziare per la costruzione della piastra dell’emergenza, e dei lavori che interesseranno le sale operatorie del Businco, abbiamo inoltrato alla Direzione Generale la richiesta di un immediata convocazione, allo scopo di conoscere il piano completo dei lavori e dei trasferimenti.

Avvisa Angioni: “Senza un immediato riscontro, metteremo in atto tutte le iniziative utili a tutela degli operatori e degli utenti”, conclude il sindacalista.