Un post Facebook che in poche ore ha già riscosso centinaia di consensi è quello di Nicola Riva, grande tifoso del Cagliari, che ha scritto: “Per tutti i non residenti in Sardegna e tifosi del Cagliari, venite tutti a Empoli abbiamo bisogno di voi!! Ci sono tantissimi tifosi fuori dalla Sardegna e saranno loro a sostenerci e a colmare il vuoto dei tifosi ingiustamente esclusi!

Io sarò lì, fuori dallo stadio, da buon residente in Sardegna”.

La decisione di vietare la vendita dei biglietti ai residenti sardi è stata confermata ieri, suscitando non poca amarezza al club rossoblù e a numerosi esponenti anche della politica isolana che hanno espresso pubblicamente la contrarietà alla comunicazione data dalla società calcistica di Empoli e dal Prefetto. Numerosi tifosi hanno già comunicato che partiranno ugualmente per supportare la squadra che in questa fase delicata del campionato ha bisogno dell’appoggio di tutto per la permanenza in serie A.