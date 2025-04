Rovinosa caduta per la super campionessa di sci italiana Federica Brignone durante lo slalom gigante ai campionati Assoluti in corso in Val di Fassa. Da una prima ricostruzione, sembra che Federica abbia perso l’equilibrio prendendo una porta con un braccio. La campionessa è stata trasferita in elisoccorso nel vicino ospedale Santa Chiara di Trento insieme al fratello e allenatore Davide. La 34enne infatti non era in grado di camminare da sola e dalle prime informazioni si pensa ad un problema alla tibia o al ginocchio.